Marché de Noël fermier Carré Louvain Sarreguemines

Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle

Dimanche 2025-11-22 14:00:00

2025-12-24 18:00:00

2025-11-22

Les producteurs locaux vous régalent !

Retrouvez leurs produits du terroir dans la boutique Nos fermes en ville , au coeur du Carré Louvain.Tout public

Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

Local producers delight you!

You’ll find their local produce in the Nos fermes en ville store, in the heart of Carré Louvain.

German :

Die lokalen Erzeuger verwöhnen Sie!

Finden Sie ihre regionalen Produkte in der Boutique Nos fermes en ville , im Herzen des Carré Louvain.

Italiano :

I produttori locali vi deliziano!

Potete trovare i loro prodotti locali nel negozio Nos fermes en ville , nel cuore del Carré Louvain.

Espanol :

Los productores locales le deleitarán

Encontrará sus productos locales en la tienda Nos fermes en ville , en el corazón del Carré Louvain.

