Marché de Noël fermier Carré Louvain Sarreguemines

Marché de Noël fermier
Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
2025-11-22
Les producteurs locaux vous régalent !
Retrouvez leurs produits du terroir dans la boutique Nos fermes en ville , au coeur du Carré Louvain.Tout public
Carré Louvain 12 rue Sainte Croix Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr
English :
Local producers delight you!
You’ll find their local produce in the Nos fermes en ville store, in the heart of Carré Louvain.
German :
Die lokalen Erzeuger verwöhnen Sie!
Finden Sie ihre regionalen Produkte in der Boutique Nos fermes en ville , im Herzen des Carré Louvain.
Italiano :
I produttori locali vi deliziano!
Potete trovare i loro prodotti locali nel negozio Nos fermes en ville , nel cuore del Carré Louvain.
Espanol :
Los productores locales le deleitarán
Encontrará sus productos locales en la tienda Nos fermes en ville , en el corazón del Carré Louvain.
