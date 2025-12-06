Marché de Noël

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël

Imprégnez-vous de la magie de Noël au marché de Ferrières organisé par la commune et le comité des fêtes de la ville ! Au programme de nombreuses animations, la rencontre avec le Père Noël, ateliers créatifs pour petits et grands, jeu de piste pour les enfants, lettre au père noël, illumination des sapins et des rues en fin de journée. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

L’événement Marché de Noël Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-11-18 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS