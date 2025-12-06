Marché de Noël Ferrières-en-Gâtinais
Marché de Noël Ferrières-en-Gâtinais samedi 6 décembre 2025.
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
2025-12-06
Marché de Noël
Imprégnez-vous de la magie de Noël au marché de Ferrières organisé par la commune et le comité des fêtes de la ville ! Au programme de nombreuses animations, la rencontre avec le Père Noël, ateliers créatifs pour petits et grands, jeu de piste pour les enfants, lettre au père noël, illumination des sapins et des rues en fin de journée. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement Marché de Noël Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-11-18 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS