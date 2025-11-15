Marché de Noël Fessenheim

Marché de Noël

40 rue de la libération Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Dimanche 2025-11-15 14:00:00

2025-11-16 19:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Le marché de Noël s’installe dans la cour Bader pour accueillir une trentaine d’exposants en toute convivialité.

Les exposants vous proposeront leur production personnelle miel et dérivé, artisanat (bois, poterie, bijoux, tricot, chapeaux), décorations de Noël.

Il y aura également des ateliers de bricolages et des lectures de contes pour les enfants à la médiathèque.

Animation musicale avec Chris Jazz Noël.

Petite restauration avec les traditionnels vins chaud, bredalas, chocolat chaud. Des tartes flambées seront servies en soirée. 0 .

40 rue de la libération Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 02

