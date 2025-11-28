Marché de Noël Fessenheim-le-Bas

Marché de Noël Fessenheim-le-Bas vendredi 28 novembre 2025.

4 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas Bas-Rhin

Vendredi 2025-11-28 17:00:00

2025-11-28 21:00:00

2025-11-28

Venez célébrer l’arrivée des fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Le marché du terroir spécial fêtes revient cette année avec une belle sélection de trésors gourmands à découvrir ou redécouvrir avec des producteurs locaux des produits frais, artisanaux, de qualité, parfaits pour vos tables de fin d’année food truck et restauration sur place pour régaler vos papilles.

La boutique l'Atelier de Régine, dépôt-ventes de créateurs locaux, vous propose comme chaque année une multitude de pépites imaginées et créées par des artisans de qualité, aux talents exceptionnels, à ne pas manquer pour vos emplettes de fin d'année. Manifestation couverte en cas de mauvais temps.

4 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 97 92 46 contact@regine-s.com

