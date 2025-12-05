Marché de Noël Festiluynes Aix-en-Provence

Marché de Noël Festiluynes

Vendredi 5 décembre 2025 de 16h à 22h.

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 22h.

Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 20h. Place de la Libération Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Marché de Noël à Luynes, marché de créateurs et d’artisans, food truck, manèges, présence du Père Noël, promenade en calèche, groupe folklorique aixois, animations et concerts.Familles

3 jours de magie, de lumière, de gourmandises et d’animations pour toute la famille ! Préparez-vous à vivre un vrai village de Noël rempli de surprises !



Le 5 décembre

● dès 16h Ouverture du marché sous les illuminations Food trucks gourmands Manèges pour petits et grands Marché de créateurs & artisans jusqu’à 22h.

● de 16h30–18h30 Le Père Noël vous attend + balade en calèche magique

● à 18h Soirée festive animée par DJ Danny L Musique, ambiance, lumières… le week-end démarre fort !



Le 6 décembre

● dès 10h Food trucks Manèges Marché de Noël

● de 13h à 17h Père Noël & calèche enchantée

● à 17h30 Concours du pull de Noël le plus moche . Venez avec votre pull le plus improbable

● de 18h à 22h DJ Danny L met le feu au marché !

● à 19h30 Le duo Elo Chris’Mas chants & ambiance 100% Noël.



Le 7 décembre

● dès 10h Food trucks Manèges Marché artisanal

● à 13h 14h 15h Folklore provençal avec “Lei Farandoulaire Sestian” Danses costumes tradition présentation des 13 desserts de Noël.

● de 13h à 17h Père Noël & calèche féérique

● à 18h Grand tirage de la tombola De nombreux cadeaux à gagner !



Ambiance de Noël garantie Venez vivre la magie, partager un moment en famille et découvrir un marché scintillant comme vous les aimez ! On vous attend nombreux ! .

Place de la Libération Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 festiluynes@gmail.com

English :

Christmas market in Luynes, designer and craft market, food truck, merry-go-rounds, Santa Claus, horse-drawn carriage ride, Aix-en-Provence folk group, entertainment and concerts.

L’événement Marché de Noël Festiluynes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence