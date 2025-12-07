Marché de Noël & fête de fin d’année à la Pilo Square de la Pilotière Nantes
Marché de Noël & fête de fin d’année à la Pilo Square de la Pilotière Nantes dimanche 7 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 10:00 – 18:00
Gratuit : oui En famille
Venez visiter le marché de Noël de la Pilo, ce dimanche 7 novembre, de 10h à 18h au Square de la Pilo.Au programme : stands, animations et ambiance chaleureuse pour le marché de Noël du quartier.
Square de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr