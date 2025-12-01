Marché de Noël Fêtes de fin d’année Yssingeaux

Marché de Noël Fêtes de fin d’année

place du Prieuré Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Tout au long du week-end, le centre-ville accueillera le marché de Noël sous chapiteau. Artisans, créateurs et producteurs locaux. Le marché sera également agrémenté de plusieurs animations pour petits et grands.

place du Prieuré Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30

English :

All weekend long, the town center will be hosting a Christmas market under a big top. Local craftsmen, designers and producers. The market will also feature a range of entertainment for young and old.

German :

Das ganze Wochenende über findet im Stadtzentrum der Weihnachtsmarkt unter einem Zeltdach statt. Handwerker, Designer und lokale Produzenten. Der Markt wird außerdem durch mehrere Animationen für Groß und Klein bereichert.

Italiano :

Per tutto il fine settimana, il centro città ospiterà il mercatino di Natale sotto un tendone. Saranno presenti artigiani, designer e produttori locali. Il mercatino offrirà anche una serie di intrattenimenti per grandi e piccini.

Espanol :

Durante todo el fin de semana, el centro de la ciudad acogerá el mercado navideño bajo una carpa. Habrá artesanos, diseñadores y productores locales. Además, el mercado ofrecerá actividades de ocio para grandes y pequeños.

