Informations pratiques

Mortagne-sur-Gironde

Marché de Noël & feu d’artifice musical

Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Marché de Noël place Bel Air, intérieur et extérieur ; nombreux exposants et animations diverses.

Buvette et restauration sur place.

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Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 mortagne@royanatlantique.fr

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English :

Christmas market at Place Bel Air, indoors and outdoors; numerous exhibitors and various events.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché de Noël & feu d’artifice musical Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique