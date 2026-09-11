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AGENDA · Mortagne-sur-Gironde

Marché de Noël & feu d’artifice musical Mortagne-sur-Gironde

dimanche 6 décembre 2026 · Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Bel Air
Ville
17120 Mortagne-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mortagne-sur-Gironde

Marché de Noël & feu d’artifice musical

Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Marché de Noël place Bel Air, intérieur et extérieur ; nombreux exposants et animations diverses.
Buvette et restauration sur place.
  .

Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  mortagne@royanatlantique.fr

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English :

Christmas market at Place Bel Air, indoors and outdoors; numerous exhibitors and various events.
Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché de Noël & feu d’artifice musical Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique

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