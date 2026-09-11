Marché de Noël & feu d’artifice musical Mortagne-sur-Gironde
dimanche 6 décembre 2026 · Mortagne-sur-Gironde
Informations pratiques
Mortagne-sur-Gironde
Marché de Noël & feu d’artifice musical
Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Marché de Noël place Bel Air, intérieur et extérieur ; nombreux exposants et animations diverses.
Buvette et restauration sur place.
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Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 mortagne@royanatlantique.fr
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English :
Christmas market at Place Bel Air, indoors and outdoors; numerous exhibitors and various events.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Marché de Noël & feu d’artifice musical Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique
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