Marché de Noël | Fil d’Ariane Compiègne

Marché de Noël | Fil d'Ariane

Rue Saint-Nicolas Compiègne Oise

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-12-19 à 2025-12-20

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-19

Exposition et vente d’objets et créations originales réalisés par nos bénévoles qui vous séduiront pour vos décorations et cadeaux de fin d’année.

Petite restauration et boisson sur place et tombola.

Rue Saint-Nicolas Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France ccompiegne@fil-dariane.org

English :

Exhibition and sale of original objects and creations made by our volunteers that will appeal to you for your end-of-year decorations and gifts.

Snacks and drinks on site and tombola.

German :

Ausstellung und Verkauf von originellen Objekten und Kreationen, die von unseren Freiwilligen hergestellt wurden und die Sie für Ihre Dekorationen und Geschenke zum Jahresende begeistern werden.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort und Tombola.

Italiano :

Esposizione e vendita di oggetti e creazioni originali realizzate dai nostri volontari, che vi piaceranno per le decorazioni e i regali di fine anno.

Spuntini e bevande sul posto e tombola.

Espanol :

Exposición y venta de objetos y creaciones originales realizados por nuestros voluntarios que le resultarán atractivos para sus adornos y regalos de fin de año.

Aperitivos y bebidas in situ y tómbola.

