MARCHÉ DE NOËL FIN GOURMET AU CHATEAU L’HERMITAGE DE COMBAS

Servian Hérault

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Le Château Hermitage de Combas ouvre à nouveau ses portes pour un Marché de Noël pas comme les autres ! Deux jours dédiés à la gastronomie, aux produits du terroir et à la décoration festive dans un cadre d’exception. Entrée libre, ambiance chaleureuse et saveurs authentiques au cœur d’un domaine viticole.

Fort de son succès lors de la première édition en 2024, le Château Hermitage de Combas réitère son Marché de Noël Fin Gourmet dans un cadre magique, au cœur d’un vignoble IGP Côtes de Thongue.

Le temps d’un week-end, le parc du château, ses arbres centenaires et ses fontaines accueilleront producteurs, artisans et créateurs pour célébrer l’art de vivre et la gastronomie locale. Plus de quarante exposants proposeront vins, produits du terroir, mets de fête (foie gras, truite fumée, huîtres, caviar, fromages, charcuteries, douceurs sucrées…) ainsi que de nombreuses idées cadeaux et décorations artisanales.

Les visiteurs pourront déguster sur place, composer leurs menus de fêtes ou simplement profiter de l’atmosphère conviviale et gourmande du lieu.

Parmi les temps forts

Dégustation des vins du domaine

Découverte de produits d’exception

Stands d’artisans et créateurs (bougies, bijoux, céramiques, objets déco…)

Tombola caritative au profit de la Ligue contre le cancer

Animation musicale

Maison du Père Noël……

Un rendez-vous festif et savoureux à ne pas manquer pour bien commencer la saison de Noël ! .

English :

Château Hermitage de Combas opens its doors once again for a Christmas Market like no other! Two days dedicated to gastronomy, local produce and festive decorations in an exceptional setting. Free admission, a warm atmosphere and authentic flavors in the heart of a winegrowing estate.

German :

Das Château Hermitage de Combas öffnet wieder seine Pforten für einen Weihnachtsmarkt der besonderen Art! Zwei Tage, die der Gastronomie, den Produkten aus der Region und der festlichen Dekoration in einem außergewöhnlichen Rahmen gewidmet sind. Freier Eintritt, gemütliche Atmosphäre und authentische Aromen im Herzen eines Weinguts.

Italiano :

Lo Château Hermitage de Combas apre nuovamente le sue porte per un mercatino di Natale senza precedenti! Due giorni dedicati alla gastronomia, ai prodotti locali e alle decorazioni festive in un contesto eccezionale. Ingresso libero, atmosfera accogliente e sapori autentici nel cuore di una tenuta vinicola.

Espanol :

El Château Hermitage de Combas abre de nuevo sus puertas para celebrar un mercado navideño sin igual Dos días dedicados a la gastronomía, los productos locales y la decoración festiva en un marco excepcional. Entrada gratuita, ambiente cálido y sabores auténticos en el corazón de una finca vinícola.

