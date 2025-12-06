MARCHÉ DE NOËL Fitou
MARCHÉ DE NOËL Fitou samedi 6 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
4 rue de la Noria Fitou Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 00:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Du vendredi soir au dimanche, 3 jours de fêtes, de manèges, une piste de rollers vintage, une piste de luge sur bouée, une piste de karting à pédale et de draisienne pour les enfants, des animations gratuites pour petits et grands et aussi d’un grand marché de producteurs venus de toute la région pour profiter d’une vraie féérie de Noël, et concert en soirée.
Mascottes, Père Noël, jeux, danse, concerts, Karaoké, flashmob, tombolas, gourmandises… tout un programme !!!
4 rue de la Noria Fitou 11510 Aude Occitanie +33 6 61 80 89 71 animafitou@gmail.com
English :
From Friday evening to Sunday, 3 days of festivities, with merry-go-rounds, a vintage roller-skating track, a toboggan run on a buoy, a pedal go-kart track and a draisienne track for children, free entertainment for young and old, and also a big market of producers from all over the region to enjoy a real Christmas fairy tale, and a concert in the evening.
Mascots, Santa Claus, games, dancing, concerts, karaoke, flashmob, tombolas, treats? what a program!
German :
Von Freitagabend bis Sonntag, drei Tage lang Festlichkeiten, Karussells, eine Vintage-Rollschuhbahn, eine Rodelbahn auf Bojen, eine Pedal-Gokart-Bahn und Draisinen für Kinder, kostenlose Animationen für Groß und Klein und auch ein großer Markt mit Erzeugern aus der ganzen Region, um den wahren Weihnachtszauber zu genießen, und ein Konzert am Abend.
Maskottchen, Weihnachtsmann, Spiele, Tanz, Konzerte, Karaoke, Flashmob, Tombolas, Leckereien… ein ganzes Programm!
Italiano :
Da venerdì sera a domenica, 3 giorni di festa, con giostre, pista di pattinaggio d’epoca, pista di slittino su boa, pista di go-kart a pedali e pista di draisienne per i bambini, animazione gratuita per grandi e piccini e anche un grande mercato di produttori provenienti da tutta la regione per vivere una vera e propria favola di Natale, e un concerto la sera.
Mascotte, Babbo Natale, giochi, balli, concerti, karaoke, flashmob, tombole, dolcetti: un programma completo!
Espanol :
Del viernes por la noche al domingo, 3 días de fiesta, con tiovivos, una pista de patinaje de época, una pista de tobogán sobre boya, una pista de karts a pedales y una pista de draisienne para los niños, animaciones gratuitas para grandes y pequeños y también un gran mercado de productores de toda la región para disfrutar de un auténtico cuento de hadas navideño, y un concierto por la noche.
Mascotas, Papá Noel, juegos, bailes, conciertos, karaoke, flashmob, tómbolas, golosinas… ¡todo un programa!
L’événement MARCHÉ DE NOËL Fitou a été mis à jour le 2025-10-27 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT