Marché de Noël

Flavin Aveyron

Gratuit

Gratuit

Date :

Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

10h à 17h Salle Polyvalente. Organisé par l’APE Marcel Pagnol. Artisans et créateurs (+ de 15 exposants), Père Noël, Balade en calèche, Atelier maquillage, Buvette et restauration, Marché des Lutins, Jeux. Ouvert à tous.

Exposants bijoux, objets en cuir, objets en bois, vêtements, soins corporels, livres, jeux éducatifs,…

Buvette et restauration sucrée et salée sur place. .

Flavin 12450 Aveyron Occitanie

English :

10am to 5pm Salle Polyvalente. Organized by APE Marcel Pagnol. Crafts and designers (over 15 exhibitors), Santa Claus, Horse-drawn carriage ride, Make-up workshop, Refreshments and snacks, Elf market, Games. Open to all.

German :

10h bis 17h Mehrzweckhalle. Organisiert von der EV Marcel Pagnol. Kunsthandwerker und Designer (+15 Aussteller), Weihnachtsmann, Kutschenfahrt, Schminkworkshop, Getränke und Essen, Wichtelmarkt, Spiele. Für alle geöffnet.

Italiano :

dalle 10.00 alle 17.00 Sala Polivalente. Organizzato dall’APE Marcel Pagnol. Artigiani e designer (oltre 15 espositori), Babbo Natale, Giro in carrozza, Laboratorio di trucco, Rinfresco e gastronomia, Mercatino degli elfi, Giochi. Aperto a tutti.

Espanol :

de 10.00 a 17.00 h Sala Polivalente. Organizado por APE Marcel Pagnol. Artesanos y diseñadores (más de 15 expositores), Papá Noel, Paseo en coche de caballos, Taller de maquillaje, Refrescos y comida, Mercado de elfos, Juegos. Abierto a todos.

