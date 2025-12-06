MARCHÉ DE NOËL

C’est Officiel La Magie de Noël Revient du 6 décembre au 4 janvier 2026.

The Place To Be se transforme en un véritable village de Noël féérique !

Marquez vos calendriers notre Marché de Noël ouvre ses portes du 6 Décembre au 4 Janvier !

Au Programme de cette édition enchantée

– 15 Chalets d’Artisans: Trouvez des cadeaux uniques et originaux, et soutenez le savoir-faire local.

– Gourmandises Bar à vin chaud et kiosques de restauration pour réchauffer les cœurs.

– Divertissement pour Tous Animations, une salle de jeux, et des manèges pour les plus jeunes.

– L’Invité d’Honneur Ne manquez pas la visite du Père Noël en personne !

Venez partager des moments magiques en famille ou entre amis, et plongez dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année.

Restez connectés ! Le programme détaillé des animations et des visites du Père Noël sera révélé très prochainement.

On a hâte de vous accueillir ! ??

English :

It’s Official: The Magic of Christmas Returns from December 6 to January 4, 2026.

The Place To Be is transformed into a magical Christmas village!

Mark your calendars: our Christmas Market opens its doors from December 6 to January 4!

On the program for this enchanting edition:

– 15 Artisan Chalets: Find unique and original gifts, and support local know-how.

– Gourmet treats: Mulled wine bar and food kiosks to warm hearts.

– Entertainment for All Entertainment, a games room and rides for the little ones.

– Guest of Honor: Don’t miss a visit from Santa Claus himself!

Come and share magical moments with family and friends, and immerse yourself in the warm atmosphere of the festive season.

Stay tuned! The detailed program of events and Santa Claus visits will be revealed very soon.

We look forward to welcoming you!

L’événement MARCHÉ DE NOËL Fleury a été mis à jour le 2025-11-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi