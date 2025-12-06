Marché de Noël Fleury-sur-Andelle
Marché de Noël Fleury-sur-Andelle samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
7 Rue de la Ravine Fleury-sur-Andelle Eure
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
✨ Marché de Noël de Fleury-sur-Andelle ! ✨
Samedi 6 décembre 2025
De 9h à 18h
Salle Fontaine Rosette
Venez plonger dans la magie de Noël !
Le Père Noël sera présent à 11h30 et 16h30 pour rencontrer les petits… et les grands !
☕ Gourmandises, artisanat, décorations, ambiance festive et bien plus encore !
Entrée gratuite pour tous !
On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux .
7 Rue de la Ravine Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie +33 7 75 75 16 86
