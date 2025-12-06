Marché de Noël Fleury-sur-Andelle

Marché de Noël

✨ Marché de Noël de Fleury-sur-Andelle ! ✨

Samedi 6 décembre 2025

De 9h à 18h

Salle Fontaine Rosette

Venez plonger dans la magie de Noël !

Le Père Noël sera présent à 11h30 et 16h30 pour rencontrer les petits… et les grands !

☕ Gourmandises, artisanat, décorations, ambiance festive et bien plus encore !

Entrée gratuite pour tous !

On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux .

7 Rue de la Ravine Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie +33 7 75 75 16 86

