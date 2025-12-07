Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Foëcy

Marché de Noël

Marché de Noël Foëcy dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Foëcy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Marché artisanal, gourmandises, visite du père Noël
  .

Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 7 87 00 17 13 

English :

Craft market, treats, visit from Santa Claus

German :

Kunsthandwerkermarkt, Leckereien, Besuch des Weihnachtsmanns

Italiano :

Mercatino dell’artigianato, prelibatezze, visita di Babbo Natale

Espanol :

Mercado de artesanía, delicias, visita de Papá Noel

L’événement Marché de Noël Foëcy a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de VIERZON