Marché de Noël Foëcy
Marché de Noël Foëcy dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Foëcy Cher
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché artisanal, gourmandises, visite du père Noël
Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 7 87 00 17 13
English :
Craft market, treats, visit from Santa Claus
German :
Kunsthandwerkermarkt, Leckereien, Besuch des Weihnachtsmanns
Italiano :
Mercatino dell’artigianato, prelibatezze, visita di Babbo Natale
Espanol :
Mercado de artesanía, delicias, visita de Papá Noel
