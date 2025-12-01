Marché de Noël Folligny
Marché de Noël Folligny samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la mairie Folligny Manche
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
2025-12-13
Folligny fête Noël.
Marché, sapin participatif, venue du Père Noël… .
Place de la mairie Folligny 50320 Manche Normandie +33 6 74 01 46 58
