Marché de Noël Folligny

Marché de Noël Folligny dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Place de la mairie Folligny Manche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :
2025-12-14

Folligny fête Noël.
Marché, sapin participatif, venue du Père Noël…   .

Place de la mairie Folligny 50320 Manche Normandie +33 6 74 01 46 58 

