Marché de Noël

Place de la mairie Folligny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Folligny fête Noël.

Marché, sapin participatif, venue du Père Noël… .

Place de la mairie Folligny 50320 Manche Normandie +33 6 74 01 46 58

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Folligny a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Granville Terre et Mer