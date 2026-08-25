Marché de Noël L’Orée des 4 Chemins Fontenoy
dimanche 20 décembre 2026 · L'Orée des 4 Chemins · Fontenoy
Informations pratiques
Fontenoy
Marché de Noël
L’Orée des 4 Chemins 10 chemin des écoles Fontenoy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 11:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Marché de Noël, restauration sur place, de nombreux stands alimentations locales, pour préparer votre réveillon, animation enfants, jeux, le photographe et le père Noêl sera présent dans son igloo une partie de l’après-midi, mais aussi des stands de créateurs , sculpteur sur bois, céramiste, bijou en verre et en résine, ou en cuir, miel …. Vin chaud, soupe à l’oignons, chocolat antillais… foie gras local….des colis avec des produits locaux prêts à être glissé sous le sapin.
Dimanche 20 décembre de 11h à 18h. .
L’Orée des 4 Chemins 10 chemin des écoles Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@loreedes4chemins.fr
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English :
L’événement Marché de Noël Fontenoy a été mis à jour le 2026-08-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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