Marché de Noël Les Forges Forges de Lanouée dimanche 30 novembre 2025.
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
L’Apel du RPI des Forges-de-Lanouée renouvelle l’organisation de son marché de Noël de 10h à 18h. Nombreux stands, bijoux, décorations, jeux, gourmandise, vin chaud, ainsi qu’un repas à consommer sur place ou à emporter. Le Père Noël sera, lui aussi, au rendez-vous. De 10h à 18h. .
Les Forges Lanouée Forges de Lanouée 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 35 39
