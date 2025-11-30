Marché de Noël Les Forges Forges de Lanouée

Marché de Noël

Les Forges Lanouée Forges de Lanouée Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’Apel du RPI des Forges-de-Lanouée renouvelle l’organisation de son marché de Noël de 10h à 18h. Nombreux stands, bijoux, décorations, jeux, gourmandise, vin chaud, ainsi qu’un repas à consommer sur place ou à emporter. Le Père Noël sera, lui aussi, au rendez-vous. De 10h à 18h. .

Les Forges Lanouée Forges de Lanouée 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 35 39

L’événement Marché de Noël Forges de Lanouée a été mis à jour le 2025-11-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande