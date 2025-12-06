Marché de Noël Forges-les-Eaux
Marché de Noël Forges-les-Eaux samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Halle Baltard Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-06 2025-12-07
Venez vivre la féérie des fêtes et dénicher vos plus beaux cadeaux dans une ambiance conviviale et lumineuse.
Au programme
– Manège pour enfants
– Promenade en calèche
– Restauration sur place
– Présence du Père Noël et photos souvenirs
– Entrée libre .
Halle Baltard Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37
