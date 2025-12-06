Marché de Noël Forges-les-Eaux

Marché de Noël

Halle Baltard Forges-les-Eaux

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-06 2025-12-07

Venez vivre la féérie des fêtes et dénicher vos plus beaux cadeaux dans une ambiance conviviale et lumineuse.

Au programme

– Manège pour enfants

– Promenade en calèche

– Restauration sur place

– Présence du Père Noël et photos souvenirs

– Entrée libre .

Halle Baltard Forges-les-Eaux 76440

