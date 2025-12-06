Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Forges-les-Eaux

Marché de Noël Forges-les-Eaux samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Halle Baltard Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07

Venez vivre la féérie des fêtes et dénicher vos plus beaux cadeaux dans une ambiance conviviale et lumineuse.

Au programme
– Manège pour enfants
– Promenade en calèche
– Restauration sur place
– Présence du Père Noël et photos souvenirs
– Entrée libre   .

Halle Baltard Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37 

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux