Marché de Noël Fouchères
Marché de Noël Fouchères samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Fouchères Yonne
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Marché de Noël à la ferme avec les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme. .
Fouchères 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 38 68 70
