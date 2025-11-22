Marché de Noël Foug rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Marché de Noël Foug

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

De nombreux exposants de décorations de Noël créations de bijoux, couture, objets en bois …

Artisans locaux de miel, jus de pomme, vins, chocolats, …

Présence du Père Noël à 14h30 !

Tout au long de la journée, une petite restauration sera proposée par l’Association des FOUG’AS et comme les années précédentes, le Conseil Municipal des Jeunes vous fera découvrir ses sachets de biscuits de Noël, vin chaud, café et chocolat.Tout public

English :

Numerous exhibitors of Christmas decorations: jewelry creations, sewing, wooden objects …

Local craftsmen selling honey, apple juice, wine, chocolates, etc.

Santa Claus at 2:30 p.m.!

Throughout the day, the FOUG’AS Association will be offering light refreshments, and as in previous years, the Conseil Municipal des Jeunes will be selling bags of Christmas cookies, mulled wine, coffee and chocolate.

German :

Zahlreiche Aussteller von Weihnachtsdekorationen: Schmuckkreationen, Näharbeiten, Holzobjekte …

Lokale Handwerker von Honig, Apfelsaft, Wein, Schokolade, …

Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 14:30 Uhr!

Den ganzen Tag über werden von der Association des FOUG’AS kleine Snacks angeboten und wie in den vergangenen Jahren wird der Jugendgemeinderat Ihnen seine Tüten mit Weihnachtskeksen, Glühwein, Kaffee und Schokolade anbieten.

Italiano :

Numerosi espositori di decorazioni natalizie: creazioni di gioielli, cucito, oggetti in legno, ecc.

Produttori locali di miele, succo di mela, vino, cioccolatini, ecc.

Babbo Natale sarà presente alle 14.30!

Durante tutta la giornata, l’Associazione FOUG’AS servirà spuntini e, come negli anni precedenti, il Conseil Municipal des Jeunes venderà sacchetti di biscotti natalizi, vin brulé, caffè e cioccolato.

Espanol :

Numerosos expositores de adornos navideños: creaciones de bisutería, costura, objetos de madera, etc.

Productores locales de miel, zumo de manzana, vino, chocolates, etc.

Papá Noel estará presente a las 14.30 h

Durante todo el día, la asociación FOUG’AS servirá tentempiés y, como en años anteriores, el Conseil Municipal des Jeunes venderá bolsas de galletas navideñas, vino caliente, café y chocolate.

