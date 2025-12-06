Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle des fêtes Fouqueure

Marché de Noël Salle des fêtes Fouqueure samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Grand Rue Fouqueure Charente

Tarif :

Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Nombreux exposants
Salle des fêtes Grand Rue Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine   ape.fouqueure2024@gmail.com

English :

Numerous exhibitors

German :

Zahlreiche Aussteller

Italiano :

Molti espositori

Espanol :

Muchos expositores

L’événement Marché de Noël Fouqueure a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente