Marché de Noël Salle des fêtes Fouqueure samedi 6 décembre 2025.
Salle des fêtes Grand Rue Fouqueure Charente
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Nombreux exposants
Salle des fêtes Grand Rue Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine ape.fouqueure2024@gmail.com
English :
Numerous exhibitors
German :
Zahlreiche Aussteller
Italiano :
Molti espositori
Espanol :
Muchos expositores
