Marché de Noël Fourchambault Maison du Peuple Fourchambault

Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Le marché de Noël de Fourchambault a lieu le samedi 13 de 10h à 22h à la Maison du Peuple.
Présence du Père Noël.
Petite restauration et buvette sur place.
Programme complet à venir.
Infos au 03.86.90.99.07 .
Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 99 07
