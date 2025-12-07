Marché de Noël Salle communale et cour de la mairie Fournaudin

Marché de Noël

Salle communale et cour de la mairie Rue du Port Fournaudin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël avec plusieurs artisans locaux (métiers de bouche, artisanat, culture, loisirs et pleins d’autres), présence du Père Noël, vin chaud, crêpes et gaufres. .

Salle communale et cour de la mairie Rue du Port Fournaudin 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 26 54 76

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Fournaudin a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Sens et Sénonais