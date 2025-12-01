MARCHÉ DE NOËL FOURNELS Fournels
MARCHÉ DE NOËL FOURNELS Fournels dimanche 14 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL FOURNELS
Salle des Fêtes Fournels Lozère
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Créations artisanales et produits régionaux à retrouver sur les stands installés pour l’occasion.
A partir de 14h à la salle des fêtes de Fournels. .
Salle des Fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42 fournels@aubrac-lozere.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MARCHÉ DE NOËL FOURNELS Fournels a été mis à jour le 2025-09-25 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien