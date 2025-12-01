MARCHÉ DE NOËL FOURNELS Fournels

Salle des Fêtes Fournels Lozère

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Adulte

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-14

Créations artisanales et produits régionaux à retrouver sur les stands installés pour l’occasion.

A partir de 14h à la salle des fêtes de Fournels. .

Salle des Fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42 fournels@aubrac-lozere.com

