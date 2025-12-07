MARCHÉ DE NOËL

HALLE COUVERTE ET CHAUFFEE Fourquevaux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’ALEF (Amicale Laïque de l’Ecole de Fourquevaux) organise son traditionnel marché de Noël. L’occasion de préparer les fêtes en toute convivialité !

Au programme

– Venez découvrir une 15aine artisans créateurs locaux. Le bon moment pour préparer ses cadeaux de Noël.

– Balade en calèche de 10h30 à 12h et de 13h à 16h.

– Divers ateliers gratuits pour les enfants.

– Photobooth de Noël

– Repas et buvette sur place ou à emporter, au menu tartiflette, paninis, gâteaux, crêpes, vin chaud, chocolat chaud…

– Un Quatuor à cordes sera présent pendant le moment du repas du midi pour nous mettre dans l’ambiance en jouant des musiques de Noël.

– à 16h le Père Noël nous fera l’honneur de nous rendre visite, avec photos suivie d’une lecture de contes

Réservez la date, nous vous attendons nombreux. On va se régaler ! .

HALLE COUVERTE ET CHAUFFEE Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie alef.fourquevaux@gmail.com

English :

The ALEF (Amicale Laïque de l’Ecole de Fourquevaux) organizes its traditional Christmas market. An opportunity to prepare for the festive season in a convivial atmosphere!

L’événement MARCHÉ DE NOËL Fourquevaux a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE