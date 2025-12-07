MARCHÉ DE NOËL Fourquevaux
HALLE COUVERTE ET CHAUFFEE Fourquevaux Haute-Garonne
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
L’ALEF (Amicale Laïque de l’Ecole de Fourquevaux) organise son traditionnel marché de Noël. L’occasion de préparer les fêtes en toute convivialité !
Au programme
– Venez découvrir une 15aine artisans créateurs locaux. Le bon moment pour préparer ses cadeaux de Noël.
– Balade en calèche de 10h30 à 12h et de 13h à 16h.
– Divers ateliers gratuits pour les enfants.
– Photobooth de Noël
– Repas et buvette sur place ou à emporter, au menu tartiflette, paninis, gâteaux, crêpes, vin chaud, chocolat chaud…
– Un Quatuor à cordes sera présent pendant le moment du repas du midi pour nous mettre dans l’ambiance en jouant des musiques de Noël.
– à 16h le Père Noël nous fera l’honneur de nous rendre visite, avec photos suivie d’une lecture de contes
Réservez la date, nous vous attendons nombreux. On va se régaler ! .
HALLE COUVERTE ET CHAUFFEE Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie alef.fourquevaux@gmail.com
English :
The ALEF (Amicale Laïque de l’Ecole de Fourquevaux) organizes its traditional Christmas market. An opportunity to prepare for the festive season in a convivial atmosphere!
