Marché de Noël

Place Pouyat Fours Nièvre

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

Date(s) :

2025-12-13

L’association de la Grande Halle organise un marché de Noel le samedi 13 décembre à Fours sur la place Pouyat de 9h30 à 17h30.

Nombreux exposants et possibilité de repas sur place sur réservation au 03 86 50 21 92 jusqu’au 5 décembre.

Menu Potée morvandelle , fromage et tourte aux pommes 16 euros.

Possibilité de Potée seule à emporter 13 euros. .

Place Pouyat Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 21 92

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Fours a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Rives du Morvan