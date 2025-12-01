Marché de Noël Fours
Marché de Noël Fours samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Pouyat Fours Nièvre
Début : 2025-12-13 09:30:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
2025-12-13
L’association de la Grande Halle organise un marché de Noel le samedi 13 décembre à Fours sur la place Pouyat de 9h30 à 17h30.
Nombreux exposants et possibilité de repas sur place sur réservation au 03 86 50 21 92 jusqu’au 5 décembre.
Menu Potée morvandelle , fromage et tourte aux pommes 16 euros.
Possibilité de Potée seule à emporter 13 euros. .
Place Pouyat Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 21 92
L’événement Marché de Noël Fours a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Rives du Morvan