Marché de Noël Foyer les Glycines Foyer les Glycines Pipriac

Marché de Noël Foyer les Glycines

Foyer les Glycines 13, rue du Docteur le Rouzic Pipriac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Marché de Noël du foyer les Glycines de Pipriac.

Entrée gratuite

Stands gourmands et créatifs.

Restauration sur place.

Animations (ateliers divers, photo avec le Père-Noël..)

On vous attend avec impatience !!! .

+33 6 20 87 03 80

L’événement Marché de Noël Foyer les Glycines Pipriac a été mis à jour le 2025-10-20 par OT PAYS DE REDON