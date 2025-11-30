Marché de Noël Foyer les Glycines Foyer les Glycines Pipriac
Marché de Noël Foyer les Glycines
Foyer les Glycines 13, rue du Docteur le Rouzic Pipriac Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Marché de Noël du foyer les Glycines de Pipriac.
Entrée gratuite
Stands gourmands et créatifs.
Restauration sur place.
Animations (ateliers divers, photo avec le Père-Noël..)
On vous attend avec impatience !!! .
