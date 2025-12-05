Marché de Noël franco-allemand

Place du Général Leclerc Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-05

Sur la Place des Cinq Cantons, le Marché de Noël Franco-Allemand d’Anglet fait briller la magie des fêtes dans une ambiance chaleureuse. Organisé en collaboration avec Ansbach, la ville jumelle bavaroise d’Anglet, il met à l’honneur les traditions et spécialités d’Allemagne choucroute-saucisse, biscuits de Noël, et vin chaud à savourer en flânant parmi les créateurs locaux du Pays Basque.

Ce rendez-vous incontournable propose aussi de nombreuses animations pour enfants chalet du Père Noël, chants de Noël et surprises pour toute la famille.

Ce marché mêle artisanat, gastronomie et échanges culturels, pour un moment convivial et féerique à partager.

Vivez à Anglet un Noël enchanté, entre traditions, rencontres et créations locales. .

Place du Général Leclerc Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01

L’événement Marché de Noël franco-allemand Anglet a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Anglet