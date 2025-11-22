Marché de Noël franco-allemand Argenton-sur-Creuse

Marché de Noël franco-allemand Argenton-sur-Creuse samedi 22 novembre 2025.

Marché de Noël franco-allemand

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Marché de Noël d’Argenton Sur Creuse Ulm Wiblingen.

Venez découvrir les spécialités Allemandes bretzel, choucroute, charcuteries, bières,… sans oublier le Père Noël qui sera présent pour ravir les enfants.

Sans oublier de nombreux exposants (gastronomie, décoration, cadeaux, vins et spiritueux, jouets en bois,…) pour préparer votre liste de Noël.

Restauration brasserie sur place. .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 50 74 64 j-grundemann@yahoo.de

