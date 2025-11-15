MARCHE DE NOEL FRANCO-ANGLAIS Sainte-Marie-du-Bois
Salle des Fêtes Sainte-Marie-du-Bois Mayenne
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
2025-11-15
Marché de Noël Franco-Anglais
Au programme: salon de thé, stands artisanaux, animations pour les enfants, tombola et restauration ! .
Salle des Fêtes Sainte-Marie-du-Bois 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 64 41 00
English :
Franco-English Christmas Market
German :
Englisch-französischer Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale franco-inglese
Espanol :
Mercado navideño franco-inglés
