MARCHE DE NOEL FRANCO-ANGLAIS

Salle des Fêtes Sainte-Marie-du-Bois Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Marché de Noël Franco-Anglais

Au programme: salon de thé, stands artisanaux, animations pour les enfants, tombola et restauration ! .

Salle des Fêtes Sainte-Marie-du-Bois 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 64 41 00

English :

Franco-English Christmas Market

German :

Englisch-französischer Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale franco-inglese

Espanol :

Mercado navideño franco-inglés

L’événement MARCHE DE NOEL FRANCO-ANGLAIS Sainte-Marie-du-Bois a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay