Marché de Noël Franconien comité de jumelage Saint-Yrieix et Bad Windsheim Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche
Salle des Congrès Rue Colonel Du-Garreau-De-La-Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Bière et produits de Moyenne Franconie, choucroute sur place ou à emporter sur réservation. Artisanat, jeux, etc. Chants de Noël par des collégiens et leur professeure. Tombola. .
Salle des Congrès Rue Colonel Du-Garreau-De-La-Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 16 22 87 jumelage.sy.bw@gmail.com
