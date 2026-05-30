Informations pratiques

Fréland

Marché de noël

rue des Sorbiers Fréland Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Plongez dans la magie de Noël créations artisanales, cadeaux originaux, saveurs gourmandes, atelier enfants et ambiance conviviale !

Mettez vous dans l’ambiance de noel et trouvez de bonnes idées pour votre réveillon au marché de Noël de Fréland.

Artisans, créateurs, producteurs ou commerçants vous font découvrir leur savoir faire, leurs créations uniques, leurs produits faits main et leurs idées de cadeaux artisanaux originaux dans une ambiance conviviale et féerique.

Atelier créatif pour les enfants et petite restauration sur place. 0 .

rue des Sorbiers Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 58 93 97 laptitegrainefreland@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the magic of No%EBl: handmade creations, unique gifts, gourmet treats, kids’ workshops, and a warm, friendly atmosphere!

L’événement Marché de noël Fréland a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg