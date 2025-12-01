Marché de Noël Fresnoy-la-Rivière
Marché de Noël Fresnoy-la-Rivière samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
1 rue de Bresles Fresnoy-la-Rivière Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël à la Ferme de Pondron
Marché des producteurs et artisans locaux
Bar à champagne, huîtres, soupes, vin, bière, chocolat chaud
Repas tartiflette
Samedi 13 décembre
de 10h à 17h
Ferme de Pondron 1 rue de Bresles
Réservation 06.10.50.79.26.
1 rue de Bresles Fresnoy-la-Rivière 60127 Oise Hauts-de-France +33 6 10 50 79 26
English :
Christmas market at Pondron Farm
Market of local producers and craftsmen
Bar: champagne, oysters, soups, wine, beer, hot chocolate
Meals: tartiflette
Saturday, December 13th
from 10am to 5pm
Ferme de Pondron 1 rue de Bresles
Reservations: 06.10.50.79.26.
German :
Weihnachtsmarkt auf der Ferme de Pondron
Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern
Bar mit: Champagner, Austern, Suppen, Wein, Bier, heiße Schokolade
Essen: Tartiflette
Samstag, 13.12
von 10 bis 17 Uhr
Ferme de Pondron 1 rue de Bresles
Reservierung: 06.10.50.79.26.
Italiano :
Mercatino di Natale alla Fattoria Pondron
Mercato di produttori e artigiani locali
Bar: champagne, ostriche, zuppe, vino, birra, cioccolata calda
Pasti: tartiflette
Sabato 13 dicembre
dalle 10.00 alle 17.00
Ferme de Pondron 1 rue de Bresles
Prenotazioni: 06.10.50.79.26.
Espanol :
Mercado navideño en la granja de Pondron
Mercado de productores y artesanos locales
Bar: champán, ostras, sopas, vino, cerveza, chocolate caliente
Comidas: tartiflette
Sábado 13 de diciembre
de 10h a 17h
Ferme de Pondron 1 rue de Bresles
Reservas: 06.10.50.79.26.
