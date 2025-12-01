Marché de Noël

Marché de Noël à la Ferme de Pondron

Marché des producteurs et artisans locaux

Bar à champagne, huîtres, soupes, vin, bière, chocolat chaud

Repas tartiflette

Samedi 13 décembre

de 10h à 17h

Ferme de Pondron 1 rue de Bresles

Réservation 06.10.50.79.26.

1 rue de Bresles Fresnoy-la-Rivière 60127 Oise Hauts-de-France +33 6 10 50 79 26

English :

Christmas market at Pondron Farm

Market of local producers and craftsmen

Bar: champagne, oysters, soups, wine, beer, hot chocolate

Meals: tartiflette

Saturday, December 13th

from 10am to 5pm

Ferme de Pondron 1 rue de Bresles

Reservations: 06.10.50.79.26.

German :

Weihnachtsmarkt auf der Ferme de Pondron

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern

Bar mit: Champagner, Austern, Suppen, Wein, Bier, heiße Schokolade

Essen: Tartiflette

Samstag, 13.12

von 10 bis 17 Uhr

Ferme de Pondron 1 rue de Bresles

Reservierung: 06.10.50.79.26.

Italiano :

Mercatino di Natale alla Fattoria Pondron

Mercato di produttori e artigiani locali

Bar: champagne, ostriche, zuppe, vino, birra, cioccolata calda

Pasti: tartiflette

Sabato 13 dicembre

dalle 10.00 alle 17.00

Ferme de Pondron 1 rue de Bresles

Prenotazioni: 06.10.50.79.26.

Espanol :

Mercado navideño en la granja de Pondron

Mercado de productores y artesanos locales

Bar: champán, ostras, sopas, vino, cerveza, chocolate caliente

Comidas: tartiflette

Sábado 13 de diciembre

de 10h a 17h

Ferme de Pondron 1 rue de Bresles

Reservas: 06.10.50.79.26.

L’événement Marché de Noël Fresnoy-la-Rivière a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois