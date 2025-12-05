Marché de Noël Fresnoy-le-Luat
Marché de Noël Fresnoy-le-Luat vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Fresnoy-le-Luat Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05 20:30:00
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05 20:30:00
Date(s) :
2025-12-05
⛄ Fresnoy-le-Luat fait son Marché de Noël
Un grand choix de produits de bouche et d’artisanat vous attend:
Fromages, rhum, chocolats, miel, couture, décoration…
Vendredi 5 décembre
✨ Devant la mairie, hameau du Luat de 17h30 à 20h30
Coordonnées mairie pour renseignements 0344542119
Fresnoy-le-Luat 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 21 19
English :
? Fresnoy-le-Luat’s Christmas Market
A wide range of food and craft products awaits you:
Cheeses, rum, chocolates, honey, sewing, decorations…
? Friday December 5th
? In front of the town hall, hamlet of Luat from 5.30 pm to 8.30 pm
? Town hall contact details for information: 0344542119
German :
? Fresnoy-le-Luat macht seinen Weihnachtsmarkt
Es erwartet Sie eine große Auswahl an Delikatessen und Kunsthandwerk:
Käse, Rum, Schokolade, Honig, Näharbeiten, Dekoration…
? Freitag, 5. Dezember
? Vor dem Rathaus, Weiler Luat von 17:30 bis 20:30 Uhr
? Koordinaten Rathaus für Informationen: 0344542119
Italiano :
? Il mercatino di Natale di Fresnoy-le-Luat
Una vasta gamma di prodotti alimentari e artigianali vi aspetta:
Formaggi, rum, cioccolatini, miele, cucito, decorazioni…
? Venerdì 5 dicembre
? Davanti al municipio, frazione di Luat, dalle 17.30 alle 20.30
? Contatti del municipio per informazioni: 0344542119
Espanol :
? Mercado de Navidad de Fresnoy-le-Luat
Le espera una amplia gama de productos alimentarios y artesanales:
Quesos, ron, chocolates, miel, costura, adornos…
? Viernes 5 de diciembre
? Delante del ayuntamiento, aldea de Luat, de 17.30 a 20.30 h
? Datos de contacto del ayuntamiento para información: 0344542119
L’événement Marché de Noël Fresnoy-le-Luat a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois