Marché de Noël

Fresnoy-le-Luat Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

Date(s) :

2025-12-05

⛄ Fresnoy-le-Luat fait son Marché de Noël

Un grand choix de produits de bouche et d’artisanat vous attend:

Fromages, rhum, chocolats, miel, couture, décoration…

Vendredi 5 décembre

✨ Devant la mairie, hameau du Luat de 17h30 à 20h30

Coordonnées mairie pour renseignements 0344542119

Fresnoy-le-Luat 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 21 19

English :

? Fresnoy-le-Luat’s Christmas Market

A wide range of food and craft products awaits you:

Cheeses, rum, chocolates, honey, sewing, decorations…

? Friday December 5th

? In front of the town hall, hamlet of Luat from 5.30 pm to 8.30 pm

? Town hall contact details for information: 0344542119

German :

? Fresnoy-le-Luat macht seinen Weihnachtsmarkt

Es erwartet Sie eine große Auswahl an Delikatessen und Kunsthandwerk:

Käse, Rum, Schokolade, Honig, Näharbeiten, Dekoration…

? Freitag, 5. Dezember

? Vor dem Rathaus, Weiler Luat von 17:30 bis 20:30 Uhr

? Koordinaten Rathaus für Informationen: 0344542119

Italiano :

? Il mercatino di Natale di Fresnoy-le-Luat

Una vasta gamma di prodotti alimentari e artigianali vi aspetta:

Formaggi, rum, cioccolatini, miele, cucito, decorazioni…

? Venerdì 5 dicembre

? Davanti al municipio, frazione di Luat, dalle 17.30 alle 20.30

? Contatti del municipio per informazioni: 0344542119

Espanol :

? Mercado de Navidad de Fresnoy-le-Luat

Le espera una amplia gama de productos alimentarios y artesanales:

Quesos, ron, chocolates, miel, costura, adornos…

? Viernes 5 de diciembre

? Delante del ayuntamiento, aldea de Luat, de 17.30 a 20.30 h

? Datos de contacto del ayuntamiento para información: 0344542119

