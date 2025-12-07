Marché de Noël Fresselines
Marché de Noël Fresselines dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Fresselines Creuse
Artisans, producteurs inscrivez vous.
Le marché de Noël à la p’Art-queterie vous donne rdv le dimanche 7 décembre à partir de 10h.
Pour grignoter, boire un verre, déguster des huitres, des crèpes, etc ou trouver les idées cadeaux parmi nos talentueux artisans et producteurs locaux. A midi concert de Rootstock Antoine Melchior & Mark Maddrell
Rens 06 84 13 72 94 .
Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94
