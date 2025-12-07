Marché de Noël Frœschwiller

Marché de Noël Frœschwiller dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

15 rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez rencontrer les exposants locaux et vous réchauffer autour d’un bon vin chaud. Buvette et petite restauration tout au long de l’après-midi. Plusieurs animations pour les enfants dans l’après-midi.

Venez rencontrer nos exposants locaux de 14h à 18h lors de notre marché de stands artisanaux et de produits du terroir.

Vous pourrez vous réchauffer autour d’un bon vin chaud et profiter d’une petite restauration tout au long de l’après-midi ainsi que de tartes flambées à partir de 17h30.

Plusieurs animations pour les enfants seront proposées, ainsi qu’une marche aux lampions (selon les conditions météo). Peut-être pourront-ils même surprendre Saint Nicolas !

Le détail des exposants ainsi que le programme des animations seront publiés sur la page Facebook APE Pommes de Rainette .

15 rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 30 08 22 pommes.rainette@gmail.com

English :

Come and meet the local exhibitors and warm up around a good mulled wine. Refreshments and snacks throughout the afternoon. Several animations for the children in the afternoon.

German :

Treffen Sie die lokalen Aussteller und wärmen Sie sich an einem guten Glühwein auf. Den ganzen Nachmittag über gibt es Getränke und kleine Snacks. Mehrere Animationen für Kinder am Nachmittag.

Italiano :

Venite a conoscere gli espositori locali e riscaldatevi con un buon vin brulé. Rinfreschi e spuntini per tutto il pomeriggio. Diverse attività per i bambini nel pomeriggio.

Espanol :

Venga a conocer a los expositores locales y a calentarse con un buen vino caliente. Refrescos y aperitivos durante toda la tarde. Varias actividades para niños por la tarde.

L’événement Marché de Noël Frœschwiller a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte