Marché de Noël Salle du cinéma Gabarret

Informations pratiques

Gabarret

Marché de Noël

Salle du cinéma 2 Rue Attenschwiller Gabarret Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Les enchantements de Noël vous donnent rendez-vous à Gabarret ! Vous y trouverez des artisans, créateurs et gourmandises pour ravir toute la famille. Nombreuses animations tout au long de la journée.

Les enchantements de Noël vous donnent rendez-vous à Gabarret ! Vous y trouverez des artisans, créateurs et gourmandises pour ravir toute la famille. Nombreuses animations tout au long de la journée (Spectacle de danse, Stand barbe à papa, Sculptures sur ballons, Stands jeux en bois, Spectacle pour les enfants, Tombola et Chant de Noël). .

Salle du cinéma 2 Rue Attenschwiller Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 98 70 64 asso.acpg@gmail.com

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English : Marché de Noël

The enchantments of Christmas come to Gabarret! You’ll find craftsmen, designers and delicacies to delight the whole family. Lots of entertainment throughout the day. (Big) kids can have their photo taken with Santa Claus between 4.30 and 5.30 p.m.!

L’événement Marché de Noël Gabarret a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Landes d’Armagnac