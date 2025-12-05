Marché de Noël Ecole Gabaston
Marché de Noël Ecole Gabaston vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Ecole 29 route de l’Église Gabaston Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
18h arrivée du Père Noël.
18h15 spectacle des élèves.
18h30 ouverture du marché, animations, ventes de créations …
Repas marché de noël sur inscription.
Tout au long de la soirée, animation du groupe Muse’s band ans Muse’s band kids. .
Ecole 29 route de l’Église Gabaston 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apegabaston64@gmail.com
