Marché de Noël Ecole Gabaston

Marché de Noël

Ecole 29 route de l'Église Gabaston Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-12-05

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

18h arrivée du Père Noël.

18h15 spectacle des élèves.

18h30 ouverture du marché, animations, ventes de créations …

Repas marché de noël sur inscription.

Tout au long de la soirée, animation du groupe Muse’s band ans Muse’s band kids. .

Ecole 29 route de l'Église Gabaston 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apegabaston64@gmail.com

