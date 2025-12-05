Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Ecole Gabaston

Marché de Noël Ecole Gabaston vendredi 5 décembre 2025.

Ecole 29 route de l’Église Gabaston Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

18h arrivée du Père Noël.
18h15 spectacle des élèves.
18h30 ouverture du marché, animations, ventes de créations …
Repas marché de noël sur inscription.
Tout au long de la soirée, animation du groupe Muse’s band ans Muse’s band kids.   .

Ecole 29 route de l’Église Gabaston 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   apegabaston64@gmail.com

