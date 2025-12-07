MARCHE DE NOEL Gabian
MARCHE DE NOEL Gabian dimanche 7 décembre 2025.
MARCHE DE NOEL
Gabian Hérault
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Marché de Noël organisé par le Foyer Rural sur l’Esplanade des Tilleuls de 9h30 à 16h30.
Exposition d’artisans et de producteurs locaux proposant des articles idées cadeau pour les fêtes.
Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 65 18 marlene3430@gmail.com
English :
Christmas market organized by the Foyer Rural on the Esplanade des Tilleuls from 9:30 am to 4:30 pm.
Local craftsmen and producers on display with gift ideas for the festive season.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Foyer Rural auf der Esplanade des Tilleuls (Lindenplatz) von 9:30 bis 16:30 Uhr.
Ausstellung von Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten, die Artikel und Geschenkideen für die Feiertage anbieten.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Foyer Rural sull’Esplanade des Tilleuls dalle 9.30 alle 16.30.
Esposizione di artigiani e produttori locali che propongono idee regalo per le festività.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el Foyer Rural en la Esplanade des Tilleuls de 9.30 a 16.30 h.
Exposición de artesanos y productores locales que ofrecen ideas de regalos para las fiestas.
