MARCHE DE NOEL

Gabian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël organisé par le Foyer Rural sur l’Esplanade des Tilleuls de 9h30 à 16h30.

Exposition d’artisans et de producteurs locaux proposant des articles idées cadeau pour les fêtes.

Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 65 18 marlene3430@gmail.com

English :

Christmas market organized by the Foyer Rural on the Esplanade des Tilleuls from 9:30 am to 4:30 pm.

Local craftsmen and producers on display with gift ideas for the festive season.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Foyer Rural auf der Esplanade des Tilleuls (Lindenplatz) von 9:30 bis 16:30 Uhr.

Ausstellung von Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten, die Artikel und Geschenkideen für die Feiertage anbieten.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Foyer Rural sull’Esplanade des Tilleuls dalle 9.30 alle 16.30.

Esposizione di artigiani e produttori locali che propongono idee regalo per le festività.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el Foyer Rural en la Esplanade des Tilleuls de 9.30 a 16.30 h.

Exposición de artesanos y productores locales que ofrecen ideas de regalos para las fiestas.

