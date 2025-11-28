Marché de Noël GABORIT LA GRANDE NILLIERE Maulévrier

Marché de Noël GABORIT

LA GRANDE NILLIERE Au magasin de la ferme Maulévrier Maine-et-Loire

2025-11-28 15:00:00

2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Marché de Noël avec artisans locaux et producteurs bio, à la ferme Gaborit à Maulévrier.

Date vendredi 28 Novembre de 15h à 20h .

LA GRANDE NILLIERE Au magasin de la ferme Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 56 54 info@bernardgaborit.fr

