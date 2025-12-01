Marché de Noël Salle Le Tahiti Gacé
Marché de Noël
Salle Le Tahiti Avenue de Tahiti Gacé Orne
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Marché de Noël avec
– Artisans et commerçants
– Distribution de friandises et stand photo avec le Père Noël
– Animations
– Vente de vin chad, chocolat chaud et crêpes .
Salle Le Tahiti Avenue de Tahiti Gacé 61230 Orne Normandie +33 7 50 97 20 98
