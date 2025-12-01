Marché de Noël

Salle Le Tahiti
Gacé

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

Marché de Noël avec

– Artisans et commerçants

– Distribution de friandises et stand photo avec le Père Noël

– Animations

– Vente de vin chad, chocolat chaud et crêpes .

Salle Le Tahiti Avenue de Tahiti Gacé 61230 Orne Normandie +33 7 50 97 20 98

