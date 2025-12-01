Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle Le Tahiti Gacé

Marché de Noël Salle Le Tahiti Gacé samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle Le Tahiti Avenue de Tahiti Gacé Orne

Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

Marché de Noël avec

– Artisans et commerçants
– Distribution de friandises et stand photo avec le Père Noël
– Animations
– Vente de vin chad, chocolat chaud et crêpes   .

Salle Le Tahiti Avenue de Tahiti Gacé 61230 Orne Normandie +33 7 50 97 20 98 

mis à jour le 2025-10-13