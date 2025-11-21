MARCHÉ DE NOËL GALERIE 411 Montpellier

MARCHÉ DE NOËL GALERIE 411

19 Avenue Georges Clemenceau Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2025-11-21

La Galerie 411 organise la sixième édition de son marché de Noël, réservée aux artistes montpelliérains. Cette année, ce sont plus de 60 artistes qui ont répondu présents pour présenter leurs œuvres dans notre espace.

Vous pourrez y retrouver: photographie, illustration, céramiques, sérigraphies, tirages d’art et bien plus encore, ainsi que plusieurs animations sur toute la durée d’exposition. .

19 Avenue Georges Clemenceau Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 82 35 05 26 studio411galerie@gmail.com

English :

Galerie 411 organizes the sixth edition of its Christmas market, reserved for Montpellier artists. This year, more than 60 artists were present to showcase their work in our space.

German :

Die Galerie 411 veranstaltet zum sechsten Mal ihren Weihnachtsmarkt, der ausschließlich Künstlern aus Montpellier vorbehalten ist. Dieses Jahr haben sich mehr als 60 Künstler angemeldet, um ihre Werke in unseren Räumen zu präsentieren.

Italiano :

La Galerie 411 organizza il suo sesto mercatino di Natale, riservato agli artisti locali. Quest’anno, più di 60 artisti presenteranno le loro opere nel nostro spazio.

Espanol :

La Galerie 411 celebra su sexto mercado navideño, reservado a los artistas locales. Este año, más de 60 artistas presentarán sus obras en nuestro espacio.

