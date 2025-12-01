Marché de Noël Gamaches
Marché de Noël Gamaches vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Maréchal Leclerc Gamaches Somme
Gratuit
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
2025-12-12
Inauguration le vendredi à 18h00 De nombreux stands artisanaux, sans oublier concert, spectacle, vin chaud et petite
restauration 0 .
Place du Maréchal Leclerc Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 mairie@gamaches.fr
