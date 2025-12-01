Marché de Noël Gamaches

Marché de Noël Gamaches vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël

Place du Maréchal Leclerc Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Inauguration le vendredi à 18h00 De nombreux stands artisanaux, sans oublier concert, spectacle, vin chaud et petite

restauration 0 .

Place du Maréchal Leclerc Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 mairie@gamaches.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Gamaches a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS