Marché de Noël Maison pour Tous Gan dimanche 14 décembre 2025.
Maison pour Tous Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Le Marché de Noël de Gan aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 17h à la Maison pour Tous.
De nombreux exposants, artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents.
Visite du Père Noël Restauration sur place Animations musicales .
Maison pour Tous Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 61 31
