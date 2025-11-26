Marché de Noël Maison pour Tous Gan

Marché de Noël Maison pour Tous Gan dimanche 14 décembre 2025.

Le Marché de Noël de Gan aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 17h à la Maison pour Tous.
De nombreux exposants, artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents.
Visite du Père Noël Restauration sur place Animations musicales   .

Maison pour Tous Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 61 31 

