Marché de Noël Maison pour Tous Gan

Marché de Noël

Maison pour Tous Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le Marché de Noël de Gan aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 17h à la Maison pour Tous.

De nombreux exposants, artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents.

Visite du Père Noël Restauration sur place Animations musicales .

Maison pour Tous Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 61 31

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Gan a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Pau