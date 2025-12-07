Marché de Noël Garchizy Salle Pierre Girard Fourchambault
Marché de Noël Garchizy Salle Pierre Girard Fourchambault dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël Garchizy
Salle Pierre Girard 1755 Avenue de la Paix Fourchambault Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Le marché de Noël est organisé par le CMJ (Conseil municipal jeunes) de Garchizy le dimanche 7 décembre.
Rendez vous dans la salle Pierre Girard de 9h30 à 17h30.
Sur place buvette et animations.
Infos au 06.70.28.26.78 .
Salle Pierre Girard 1755 Avenue de la Paix Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 28 26 78 a.guirado.animationgarchizy@gmail.com
English : Marché de Noël Garchizy
German : Marché de Noël Garchizy
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Garchizy Fourchambault a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Nevers