Marché de Noël Garchizy Salle Pierre Girard Fourchambault

Marché de Noël Garchizy

Salle Pierre Girard 1755 Avenue de la Paix Fourchambault Nièvre

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-07

Le marché de Noël est organisé par le CMJ (Conseil municipal jeunes) de Garchizy le dimanche 7 décembre.

Rendez vous dans la salle Pierre Girard de 9h30 à 17h30.

Sur place buvette et animations.

Infos au 06.70.28.26.78 .

