Marché de Noël Gare à l’Art place Stanislas Nancy

Marché de Noël Gare à l’Art

place Stanislas Hôtel de ville Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Samedi 2025-12-19 14:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Rendez-vous incontournable des fêtes de Saint-Nicolas, Gare à l’Art investit une nouvelle fois les grands salons de l’Hôtel de Ville. Céramistes, verriers, bijoutiers, artisans d’exception… Partez à la rencontre d’une quarantaine de créateurs professionnels pour un Noël 100 % authentique et inspiré.

Cet événement est organisé par Métiers d’Art Métropole, en partenariat avec la Ville de Nancy et la Région Grand Est.Tout public

place Stanislas Hôtel de ville Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

A not-to-be-missed event during the Saint-Nicolas festivities, Gare à l?Art once again takes over the grand salons of the Hôtel de Ville. Ceramists, glassmakers, jewelers, exceptional craftsmen? Come and meet some forty professional creators for a 100% authentic and inspired Christmas.

This event is organized by Métiers d?Art Métropole, in partnership with the City of Nancy and the Région Grand Est.

German :

Gare à l’Art ist ein unumgänglicher Termin für die Nikolausfeierlichkeiten und findet erneut in den großen Salons des Rathauses statt. Keramiker, Glasbläser, Juweliere, außergewöhnliche Kunsthandwerker? Treffen Sie rund 40 professionelle Designer, um ein zu 100 % authentisches und inspirierendes Weihnachtsfest zu erleben.

Diese Veranstaltung wird von Métiers d’Art Métropole in Partnerschaft mit der Stadt Nancy und der Region Grand Est organisiert.

Italiano :

Evento imperdibile delle feste di Saint-Nicolas, la Gare à l’Art torna a occupare i grandi saloni dell’Hôtel de Ville. Ceramisti, vetrai, gioiellieri, artigiani d’eccezione? Venite a conoscere una quarantina di designer professionisti per un Natale autentico e ispirato al 100%.

Questo evento è organizzato da Métiers d’Art Métropole, in collaborazione con la Città di Nancy e la Région Grand Est.

Espanol :

Cita ineludible de las fiestas de Saint-Nicolas, Gare à l’Art vuelve a tomar los grandes salones del Hôtel de Ville. Ceramistas, vidrieros, joyeros, artesanos excepcionales.. Venga a conocer a unos cuarenta diseñadores profesionales para una Navidad 100% auténtica e inspirada.

Este evento está organizado por Métiers d’Art Métropole, en colaboración con el Ayuntamiento de Nancy y la Región Gran Este.

