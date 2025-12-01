Marché de noel gastronomique à la ferme choqueuse Grémévillers

Marché de noel gastronomique à la ferme

choqueuse 2 Rue Alexis Maillet Grémévillers Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Pour vos toutes dernières courses pour votre réveillon, pas Besoin de chercher, venez a notre petit marché de Noël ! il se tiendra dans la cour de notre ferme. Un petit bol de soupe vous attends ! A bientôt.

restauration sur place sandwichs , raclette (chaud), soupe de légume.

English :

For your last shopping for Christmas Eve, no need to search, come to our little Christmas market! It will be held in the courtyard of our farm. A bowl of soup awaits you! See you there.

on-site catering: sandwiches, raclette (hot), vegetable soup.

German :

Für die letzten Einkäufe für Ihren Weihnachtsabend müssen Sie nicht lange suchen, kommen Sie einfach zu unserem kleinen Weihnachtsmarkt im Hof unseres Bauernhofs. Eine kleine Schüssel Suppe wartet auf Sie! Bis bald.

verpflegung vor Ort: Sandwiches, Raclette (warm), Gemüsesuppe.

Italiano :

Per tutti i vostri acquisti natalizi, non c’è bisogno di cercare, venite al nostro piccolo mercatino di Natale che si terrà nel cortile della nostra fattoria. Un piatto di zuppa vi aspetta! Ci vediamo lì.

ristorazione in loco: panini, raclette (calda), zuppa di verdure.

Espanol :

Para todas tus compras navideñas, no hace falta que busques, ¡ven a nuestro pequeño mercado navideño! Se celebrará en el patio de nuestra granja. ¡Te espera un plato de sopa! Nos vemos allí.

restauración in situ: bocadillos, raclette (caliente), sopa de verduras.

