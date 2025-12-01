Marché de Noël Gathemo
Marché de Noël Gathemo dimanche 21 décembre 2025.
Le bourg Gathemo Manche
Marché de Noël dans la salle des fêtes. Présence du Père Noël, restauration sur place, exposition d’artisans d’art. Entrée gratuite. .
Le bourg Gathemo 50150 Manche Normandie +33 6 37 70 95 86
