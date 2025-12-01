Marché de Noël Gathemo

Marché de Noël

Le bourg Gathemo Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël dans la salle des fêtes. Présence du Père Noël, restauration sur place, exposition d’artisans d’art. Entrée gratuite. .

Le bourg Gathemo 50150 Manche Normandie +33 6 37 70 95 86

